 

Арестованный за незаконную акцию в Москве «школьник» оказался совершеннолетним

03.02.2021, 23:42, Новости дня
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Тимирязевский суд Москвы арестовал на семь суток 18-летнего юношу, которого ряд СМИ назвал «школьником», сообщила пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.

«Совершеннолетний житель 2003 года рождения (18 лет ему исполнилось 18 января) признан судом виновным в совершении правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок семь суток», – рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь.

Напомним, в среду ряд СМИ распространил сообщения о том, что суд арестовал на семь суток школьника за нарушение порядка проведения массового мероприятия. При этом в инстанции не смогли подтвердить, действительно ли юноша является учащимся школы.

Вторая волна незаконных протестов прошла в воскресенье, 31 января, и обернулась новыми столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел. При этом ранее общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему численность воскресных митингов оказалась значительно меньше той, на которую рассчитывали организаторы.



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