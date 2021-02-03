«Алмаз-Антей» ответит суду и посмотрит на обломки МН17

03.02.2021, 23:12, Разное

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В Гаагском окружном суде продолжается процесс по делу о крушении под Донецком малайзийского «Боинга».

В понедельник 1 февраля до вечера шли очередные слушания. Обсуждали дополнительное расследование, назначенное по ходатайству защиты. Выступали представители защиты и обвинения, и еще адвокат родственников погибших.

Как уже писала «Новая газета», единственный обвиняемый, которого представляет в суде международная бригада адвокатов – это военный пенсионер из РФ Олег Пулатов. Остальных — россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко — судят заочно.

Правда, Дубинский в конце прошлого года прислал видеоинтервью, заявив о готовности сотрудничать со следствием, но оговорившись, что сам не имеет никакого отношения к гибели рейса MH17.

Обвиняемые по делу о крушении «Боинга». Фото: Reuters

Суд под председательством Хендрика Стейнхейса 25 ноября прошлого года объявил о завершении досудебной стадии слушаний, продолжавшейся с 9 марта. Начало разбирательства по существу назначено на 7 июня. Но до этого предстоят еще слушания, следственные действия, консультации, доклады экспертов, опросы свидетелей.

Следственный судья в письменной форме сказал суду о состоянии общего расследования. В основном оно завершено. Опрошены несколько свидетелей, назначены эксперты, сделаны стенограммы и переводы видеозаписей подозреваемых, проведены лингвистические экспертизы прослушек.

Председатель суда Хендрик Стейнхейс во время слушания по делу о сбитом «Боинге». Фото: Reuters

На прошлом заседании суд отверг большинство дополнительных запросов защиты. Но некоторые признал обоснованными. Например, чтобы российский концерн «Алмаз-Антей» назначил эксперта, которому суд задаст вопросы о возможном применении ЗРК «Бук». Названа фамилия эксперта, рекомендованного российской стороной — Маришевский.

И все же 1 февраля продолжилось перетягивание каната между обвинением и защитой, которая выступила с дополнительными требованиями.

«Досудебная стадия закончена, — напомнил прокурор Вард Фердинандуссе. — Любые дополнительные действия должны соответствовать очень строгим критериям, обосновываться очень вескими причинами, более вескими, чем прежде. Защита, представившая новые запросы сегодня, очевидно, не принимала это во внимание. Большинство ходатайств почти не мотивировано вовсе».

Судья Стейнхейс сообщил, что 18 января следствие получило письменный ответ от концерна «Алмаз-Антей» по расследованию авиакатастрофы с комментарием к докладам Нидерландского аэрокосмического центра и Королевской военной академии Бельгии о технических деталях крушения рейса MH17. В ответе из Москвы сравниваются повреждения самолета с результатами полевых испытаний ракеты, которой, по версии следствия, он мог быть сбит. В российском полевом эксперименте роль «Боинга» сыграл Ил-86.

Защита в лице адвоката Сабине тен Дуссхате попросила приобщить документы «Алмаз-Антея» к материалам дела. Прокурор Вард Фердинандуссе заявил, что обвинение не возражает. Более того, он сообщил, что следственный судья согласился опросить одного эксперта «Алмаз-Антея». Всем остальным авторам отчетов российского предприятия предложено прислать свои резюме.

По словам судьи Стейнхейса, опросы представителей Национального института криминалистики, Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии Бельгии должны быть завершены в апреле 2021 года. Как ожидается, и российские специалисты прибудут в Нидерланды, чтобы ответить на вопросы суда.

В ходе этой поездки они могли бы изучить и обломки самолета. Защита добивается, чтобы представитель «Алмаз-Антея» осмотрел обломки, хранящиеся в Нидерландах.

Обломки малайзийского «Боинга». Фото: ЕРА

«Все обломки», — несколько раз настоятельно повторила адвокат тен Дуссхате. Имея в виду не только те, что использованы в реконструкции самолета, находящейся в ангаре на авиабазе Хилзе-Рейен. Есть еще и другие в 80 контейнерах.

Прокуратура считает, что имеют значение только те обломки, которые включены в реконструкцию и несут на себе следы взрыва, то есть в районе кабины, салона бизнес-класса и передней части экономкласса. Остальные нерелевантны, затея с их осмотром служит только цели затягивания времени. Достаточно будет фотоснимков всех фрагментов.

Председательствующий судья Стейнхейс назначил на 8 февраля следующее заседание, на котором судьи должны решить, какие заявки удовлетворить, а какие отклонить.

Александр Минеев

Соб. корр. в Брюсселе

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