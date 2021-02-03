Оксана Воеводина призналась, что три раза чуть не потеряла ребенка

03.02.2021, 23:08, Разное

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В своем микроблоге Instagram Оксана Воеводина пояснила поклонникам, как ей удалось справиться с беспокойным сном сына Леона. Она связывает это со стрессовой беременностью и тем, что трижды была на грани того, чтобы потерять ребенка.

Оксана Воеводина, когда была в положении, пережила расставание с бывшим королем Малайзии. Супруг отказывался признавать ребенка, поэтому модель очень переживала по этому поводу. В результате, ее девять раз клали на сохранение и увозили в больницу на «скорой помощи». Однако несмотря на трудности и угрозы выкидышей, Леону было суждено появиться на свет. В результате, малыш очень беспокойно спал весь первый год жизни. Сын модели часто кричал во сне, будил себя руками и вставал каждые 30 минут. Даже несмотря на то, что ей помогала няня, Оксане Воеводиной было тяжело физически и морально.

Знаменитость пояснила о ряде мер, которые помогли ей наладить сон малыша. Во-первых, она строго соблюдала режим, за пару часов до сна старалась обеспечить спокойствие сына и купала его в ванной с сонными травами. Это делалась для того, чтобы у Леона не было перевозбуждения и его нервная система успокоилась. Кроме этого, экс-супруга бывшего короля Малайзии заметила, что сын отлично засыпает под музыку, а иногда сам издает звуки, которыми себя убаюкивает.