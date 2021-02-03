МЧС России и Минприроды планируется серьезно усилить внедрением ИИ-технологий

03.02.2021, 23:08, Разное

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МЧС РФ и Минприроды планируется до 2024 года серьёзно усилить внедрением ИИ-технологий. Компьютер сможет анализировать опасные регионы, фиксировать зарождение природных катаклизмов и обнаруживать незаконную вырубку лесных массивов.

Подобное улучшение входит в рамки федерального проекта «Искусственный интеллект», являющегося частью программы «Цифровая экономика». В числе участников отмечены 10 ведомств, включая МЧС и Минприроды. В первом случае разработчики создадут базу для работы компьютерного алгоритма, а он, в свою очередь, поможет более точно прогнозировать природные катаклизмы. Искусственному интеллекту предоставят доступ к сети экстренных служб и истории по происшествиям в тех или иных регионах. Таким образом программа сможет вычислять точное время возможного стихийного бедствия, его масштабы и предполагаемое количество повреждений. Это особо актуально для районов, страдающих от сезонных паводков. Помимо этого, ИИ научится обрабатывать информацию со спутниковых снимков, чтобы успешно искать очаги возгораний в лесах или повреждения инфраструктуры. Это позволит переложить на программу до 90% работы, выполняемой в настоящее время вручную.

Помимо МЧС в программе участвует и Минприроды. В этом случае алгоритм будет обрабатывать данные по конкретным территориям и определять пожароопасные очаги, а также незаконную деятельность. В их числе вырубка лесных массивов или застройка территории, принадлежащей природоохранной организации. Также в спектр услуг ИИ будет включено выявление экологических нарушений. В пример приводится разлив углеводородов на нефтяной платформе.

Источник: www.cnews.ru