Ученые: В эволюции толерантности человека важную роль сыграли факторы окружающей среды

03.02.2021, 23:08, Разное

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Исследователи Йоркского университета предполагают, что благодаря окружающей среде люди стали дружелюбнее и терпимее друг к другу. Результаты работы опубликовали в Journal of Afrchaeological Method and Theory.

Ученые сообщают, что древние люди взаимодействовали между собой, чтобы делиться сырьем и продовольствием. Подобное поведение связывают с экологическим давлением, так как все заботятся о представителях вида, даже если те не относятся к их близким родственникам или местной группе. Животные же могут защищаться от сородичей своего вида, если те не относятся к их стае, а вот человеческая терпимость делает возможным сотрудничество в глобальном масштабе: помощь во время стихийного бедствия, международная торговля.

Благодаря компьютерному моделированию, где принимали участие тысячи людей, собирающие ресурсы для своей группы, исследователи установили главные эволюционные факторы, побуждающие людей к межгрупповой толерантности. Предполагается, что все могло начаться с периода, когда они начали покидать Африку, а окружающая среда меняла климат и становилась суровой.

В опыте изучался период от 300 тысяч до 30 тысяч лет назад, когда данные археологов указывали на большую мобильность и взаимодействие между разными группами. Исследователи поняли, что популяции с общими ресурсами с огромной вероятностью будут успешными и смогут выжить в суровых условиях, где существуют вымирания, чем популяции, которые не любят контакты и обмен ресурсами.

Профессор Пенни Спикинс рассказала, что исследование показывает, как важна терпимость для успехов людей. Даже в ситуациях, когда люди с излишками делятся ресурсами, то любой может выиграть в долгосрочной перспективе. Дженифер К.Френч, преподаватель Ливерпульского университета, добавила, что подобный опыт имеет большое значение для дискуссий об увеличении числа примеров инноваций и высоких темпов культурной эволюции, произошедших в тот период. Также исследования помогают объяснять различные загадочные изменения в записях археологов между 300 тысячами и 30 тысячами лет назад.