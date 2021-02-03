“Есть же предел”. Отец Зеленского рассказал, что раньше смотрел “112 Украина”, NewsOne и ZIK

03.02.2021, 23:02, Новости дня

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Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр Зеленский заявил изданию “Страна”, что раньше смотрел телеканалы “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые прекратили вещание из-за санкций.

“Было. Сейчас – меньше, перестал. Я сейчас смотрю “Украина 24” и “Украина”. Может, я предвзято говорю, я отец, всегда переживаю за сына. Ну, я эти каналы уже не смотрю, наверное, месяца три, четыре. Меня устраивает “Украина”, “Украина 24″, СТБ очень люблю, ICTV, много каналов”, – рассказал Зеленский.

На вопрос, не считает ли он введенные ограничения “давлением на свободу слова”, отец Зеленского ответил, что “ничего не оценивает и занимается своим делом”.

“Я отец. Я в своих делах немножко разбираюсь и люблю свою работу. Я не знаю, какое давление, но есть же предел. Так, как его поливают, – ни в одной стране такого нет. Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. Мне обидно, что в нашей стране вместо того, чтобы друг друга поддерживать, чтобы вытаскивать эту страну, чтобы сделать ее более богатой, помогать, одна грязь льется. Я не занимаюсь этим, мне приносят, посылают мне. Я этим не занимаюсь, но есть очень много сторонников моего сына, они за него беспокоятся и переживают, они мне высылают. Вы хотели мое мнение узнать, я вам ответил”, – заявил он.

Отец Зеленского отметил, что тоже запретил бы телеканалы, риторика которых не соответствует действительности.

“Вот говорят, коррупция увеличилась в шесть раз. А смотришь международные результаты – на три ступеньки поднялась”, – подытожил он.

Александр Зеленский – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения Криворожского университета экономики и технологий.

2 февраля Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях “принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого”.

Украинский Минкульт намерен просить платформу YouTube также закрыть каналы “112 Украина”, ZIK и NewsOne.

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского в связи с решением о санкциях против каналов.

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