Верховный Суд отказался открывать дело из-за отстранения от должности Тупицкого

03.02.2021, 23:02, Новости дня

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Верховный Суд Украины отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности судьи Конституционного Суда. Об этом пресс-служба ВС сообщила 3 февраля в Facebook.

Верховный Суд принял решение об отказе в открытии производства по делу №9901/20/21, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства, отметили в релизе.

“Истец обосновал иск тем, что указ президента Украины является незаконным и противоречащим Конституции Украины, которой не предусмотрены полномочия президента на отстранение судьи Конституционного Суда от занимаемой должности. Таким образом, истец фактически ставит вопрос о неконституционности указа президента и необходимости оценки этого акта главы государства на соответствие, в частности, ст. 6, 19, 102, 106 и разд. XII Конституции Украины”, – сообщили в суде.

В пресс-службе добавили, что юрисдикция административных судов не распространяется на дела, отнесенные к юрисдикции КСУ.

“Несоответствие указов президента Украины положениям Конституции может быть основанием для принятия исключительно Конституционным Судом Украины решения о неконституционности этих указов”, – уточнили в Верховном Суде.

В суде заявили, что правовой статус президента Украины относится к сфере конституционных правоотношений, поэтому официальное толкование относительно объема полномочий главы государства является исключительным полномочием КСУ.

https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/891222198319333

1 февраля в Верховный Суд поступил иск Тупицкого к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Тупицкий оспаривал свое отстранение от должности.

28 декабря 2020 года Офис генерального прокурора направил Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, а 29 декабря глава государства подписал соответствующий указ.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В КСУ заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права отстранять судей КСУ. К тому же Конституция вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности, считают в суде.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

В КСУ 19 января заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В КСУ отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить судом. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, так как “ему ни фактически, ни юридически не сообщали о подозрении в уголовных правонарушениях”. 20 января Тупицкого снова не пустили на работу. По его словам, он не уволен с должности официально и если он не придет на работу, ему засчитают прогул. Он обратился в Окружной административный суд Киева.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода. По данным журналистов, Тупицкий принимал теневое участие в приватизации этого завода.

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