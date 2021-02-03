 

На Запорожской ТЭС произошла авария. В нескольких городах пропало водоснабжение и электричество

03.02.2021, 23:02, Новости дня
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В Энергодаре Запорожской области 3 февраля на Запорожской тепловой электростанции произошла авария. Об этом сообщил депутат Энергодарского горсовета Анатолий Анохин на своей странице в Facebook.

“Весь город без света… По всем признакам – серьезная авария на самой [Запорожской] ТЭС. Гул, который все слышали – аварийный сброс пара на ТЭС… Может быть даже с остановкой блока. Мобильная связь перегружена. Воды нет – остановились насосы”, – заявил он.

По его словам, также пропало водоснабжение.

https://www.facebook.com/anatoly.anokhin.1/posts/3566151010169272

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Facebook сообщил, что свет выключили примерно в 19.30. 

“Весь Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудный, остались без электроснабжения. По предварительной информации, к этому привела авария на ДТЭК Запорожской ТЭС. Все блоки тепловой станции внезапно сели на “ноль”. Что именно стало причиной аварии, в настоящее время ТЭС официальной информации все еще не предоставила. И через полчаса электроснабжения в городе начало частично восстанавливаться”, – сообщил Орлов.

Мэр добавил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме.

https://www.facebook.com/DmitroOrlovOfficial/posts/116665703699025

В пресс-службе ДТЭЕ Запорожской ТЭС сообщили, что в 19.25 произошло отключение Запорожской ТЭС от энергосистемы из-за аварии на подстанции “Луч”.

“Из-за замыкания на подстанции сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить более крупной аварии. На момент происшествия в работе находилось три энергоблока, суммарной мощностью 750 МВт. Энергетики планируют начать пусковые операции на блоках ТЭС в течение нескольких часов”, – заявили в компании.

По их данным, станции подачу  света в Энергодаре уже восстановлено.

“Для сбалансирования работы энергосистемы Украины ДТЭК работает полным составом оборудования. Компания синхронизирует свои действия с НЭК Укрэнерго”, – добавили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/dtekzates/posts/109391184494018

Запорожская ТЭC расположена у города Энергодар Запорожской области на левом берегу Каховского водохранилища в непосредственной близости к Запорожской АЭC. ПАО “ДТЭК Днепроэнерго” входит в холдинг украинского миллиардера Рината Ахметова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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