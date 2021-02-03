 

На акциях в поддержку Навального задержали более 11 тыс. человек – правозащитники

03.02.2021, 23:02, Новости дня
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За три акции протеста в поддержку российского оппозиционого политика Алексея Навального были задержаны более 11 тыс. человек. Об этом в эфире радио “Эхо Москвы” 3 февраля сообщил шеф-редактор группы мониторинга правозащитного портала “ОВД-Инфо” Григорий Дурново.

По его словам, 23 января были задержаны 4 тыс. человек, 31 января – 5754 человек, 2 февраля – 1400.

“Это данные неполные, мы отдаем себе в этом отчет, потому что собираем информацию в основном от самих задержанных. Задержанные нам звонят, сообщают о себе, о тех, с кем они вместе едут, с кем они вместе находятся в отделах. Дальше наши аналитики сводят эти данные, это требует времени. Понятно, что чем больше задержанных, тем больше времени это требует”, – объяснил Дурново.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения. Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию “Ив Роше” заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу “Ив Роше”. В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний. 

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили. 

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году “систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию”. 

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. В течение этих двух дней, по данным правозащитников, задержали более 9 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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