 

Мнение: Родину не любишь?

03.02.2021, 22:52, Разное
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Еще одна видеозапись избиения журналиста. Уже с другого ракурса.

Что мы видим? Журналист снимает, как гаденыши бьют безоружного горожанина. Его отталкивают. Звучит гопническая речь от гаденыша в погонах и обещание ударить. Гаденыш обещание выполнил….

Почему-то вспомнился фильм «Холодное лето пятьдесят третьего…»….

Источник: Ирек Муртазин



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