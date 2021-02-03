Мнение: Родину не любишь?
03.02.2021, 22:52,
Разное
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Еще одна видеозапись избиения журналиста. Уже с другого ракурса.
Что мы видим? Журналист снимает, как гаденыши бьют безоружного горожанина. Его отталкивают. Звучит гопническая речь от гаденыша в погонах и обещание ударить. Гаденыш обещание выполнил….
Почему-то вспомнился фильм «Холодное лето пятьдесят третьего…»….
Источник: Ирек Муртазин
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