Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией

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03.02.2021, 22:48, Новости дня
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Президент США Джо Байден планирует обсуждать с Россией не только сферы сотрудничества, но и напрямую затрагивать противоречия, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я думаю, что по отношению к России, если взять телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным, очевидно, <…> президент не отошел от позиций», – цитирует ТАСС Псаки. 

По ее словам, президент ясно дал понять, что есть сферы, где США и РФ могут сотрудничать, в частности по новому договору СНВ, который идет в русле интересов национальной безопасности США. 

Также она отметила, что Байден обеспокоен вопросами «вмешательства в выборы, хакерством, выплатами за атаки на американских военных в Афганистане». «Он [Байден] готов даже напрямую обсуждать с Путиным противоречия», – отметила Псаки.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома заявила, что выступление президента в Госдепартаменте с речью о внешней политике не будет содержать детали всех направлений в этой сферы.

«Завтрашний визит президента в Госдепартамент, который мы перенесли из-за снегопада, в основном ориентирован на его желание поблагодарить сотрудников дипслужбы. <…> Он, безусловно, расскажет в широком смысле о внешней политике своей администрации <…>. Это не будет изложением его видения каждой проблемы во внешнеполитической сфере. У него будет достаточно времени, чтобы сделать это», – отметила она.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон после продления СНВ-3 намерен обсудить с Москвой снижение возможных рисков и вероятности конфликта. 

Напомним, Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США официально был продлен в среду, 3 февраля. МИД РФ отметил особую роль телефонного разговора президентов обеих стран Владимира Путина и Джозефа Байдена в продлении документа.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что было принято решение продлить договор на условиях Москвы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу РФ по ДСНВ.



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