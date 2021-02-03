ООН призвала Россию и США продлить СНВ-3

03.02.2021, 22:48, Новости дня

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В Организации Объединенных Наций (ООН) положительно оценивают продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) США с Россией, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, ООН надеется, что продление договора – это первый шаг к активизации режима контроля над ядерными вооружениями. Дюжаррик подчеркнул, что США и РФ могут использовать срок продленного договора для переговоров о дальнейших сокращениях вооружений и о новых соглашениях по ядерному разоружению, передает ТАСС.

«Мы активно приветствуем продление договора на пять лет в качестве инструмента, который ставит ограничения для двух крупнейших в мире ядерных арсеналов. Я думаю, что это первый шаг к активизации дискуссии по контролю над ядерными потенциалами», – сказал Дюжаррик.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предложат РФ продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок. В Кремле заявили, что Москва приветствует политическую волю Вашингтона по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но все зависит от деталей этого предложения.