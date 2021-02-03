 

По словам Goldman Sachs, российские активы, несмотря на протесты, имеют «большую ценность»

03.02.2021, 22:22, Разное
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PUBLISHED TUE, FEB 2 202   Elliot Smith.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

  • Навальному, лидеру российской оппозиции и давнему критику президента Владимира Путина, во вторник предстоят судебные слушания, по результатам которых  он может быть приговорен к тюремному заключению на срок более трех лет.

  • «В частности, рубль, по нашим оценкам, недооценен более чем на 10%, поэтому мы думаем, что есть перспективы на будущее», – сказал Дейли.

Участники несанкционированной акции протеста против заключения в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального  в  Москве  23 января 2021 года. Mikhail Svetlov | Getty Images News | Getty Images

По словам Кевина Дейли, соруководителя отдела исследований CEEMEA в Goldman Sachs, несмотря на развернувшиеся общенациональные протесты против задержания Алексея Навального, российские активы будут приносить прибыль инвесторам.

Навальному, лидеру российской оппозиции и давнему критику президента Владимира Путина, во вторник предстоят судебные слушания, по результатам которых  он может быть заключен в тюрьму на срок более трех лет, а подавление правительством протестов в последние дни вызвало разговоры о международных санкциях.

Признавая, что политические проблемы в РФ «нелегко решить», поскольку за последние дни было арестовано более 4500 человек, Дейли сказал, что есть три макроэкономических фактора, которые означают, что экономика может быть изолирована от геополитических проблем.

«[Международные] Протесты были очень ясны, они не призывают к широким санкциям , они хотят вполне целенаправленных санкций, и макро-последствия этого, я думаю, будут более ограниченными», – сказал Дейли в интервью CNBC «Street Signs Europe» во вторник  и  добавил  что [международные] протестующие были обеспокоены тем, что более глубокие экономические  санкции  и  их  последствия могут в конечном итоге повредить их делу.

Во-вторых, он предположил, что у правительства РФ все еще есть пространство для маневра, отметив, что власти ответили существенным смягчением налогово-бюджетной политики во время крупных протестов в 2011/12 году и имеют возможность сделать то же самое на этот раз.

По словам Goldman Sachs, российские активы имеют «большую ценность».

Наконец, Дейли утверждал, что большая часть премии за риск в российских активах уже учтена.

«В частности, рубль, по нашим оценкам, недооценен более чем на 10%, поэтому мы считаем, что перспективы есть», – сказал он.

«В настоящее время существуют риски, связанные с этими продолжающимися протестами и их последствиями, а также риск санкций, но на самом деле мы думаем, что российские активы и рубль в частности имеют большую ценность».

Кроме того, недавний рост цен на нефть дает Кремлю дополнительные возможности для смягчения налогово-бюджетной политики, поскольку в государственном бюджете предполагается, что цена на нефть составит 43 доллара за баррель, подчеркнул Дейли. Во вторник днем ​​в Европе нефть марки Brent торговалась по 57,83 доллара за баррель.

«Мы думаем, что они могут дать большой импульс экономике, не подвергая опасности бюджетные доходы. С учетом наблюдаемого нами роста цен на нефть, российские активы, как правило, будут работать лучше, чем в настоящее время, и это снова говорит о том, что значительные премии за риск уже заложены во многие российские активы», – сказал Дейли.

Goldman Sachs ожидает, что в случае уменьшения риска экономических санкций российские активы, и в частности рубль, вырастут. Во вторник рубль торговался на отметке 75,38 за доллар.



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