Xiaomi купила контрольный пакет акций крупнейшего разработчика ИИ CVITEK

03.02.2021, 22:14, Разное

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Исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь приобрёл контрольный пакет акций крупнейшего разработчика ИИ CVITEK. Сумма сделки, как и намерения корпораций, не сообщается.

Известно, что сразу после покупки акций CVITEK, поступило первое же распоряжение о замене руководящего состава корпорации, занятой в разработке систем искусственного интеллекта. Доля покупки составила 20,7% акций, но при этом не разглашается итоговая стоимость столь масштабной сделки. Несмотря на это, инсайдеры сообщили, что теперь 3% личных активов директора Xiaomi вложены в CVITEK. С учётом подсчёта всего состояния миллиардера (на 2015 год), он располагал суммой в 13,2 млрд долларов. Таким образом, в компанию вложено минимум 396 млн долларов.

Чем именно займётся CVITEK под руководством Xiaomi, пока не сообщается. Не исключено, что китайский гигант совместит свои разработки в области искусственного интеллекта для создания более технологичных устройств. Вероятнее всего речь идёт о смартфонах нового поколения и различных smart-устройствах.

Источник: 3dnews.ru