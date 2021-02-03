 

Subaru отзывает Outback и Impreza 2021 года из-за ошибки одного рабочего

03.02.2021, 22:14, Разное
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Японский автопроизводитель Subaru отзывает почти 400 своих автомобилей марки Outback и Impreza 2021 года выпуска из-за ошибки одного рабочего. Во время работы он закручивал одну единственную гайку неправильным способом.
Речь идёт о гайке троса рычага бесступенчатой трансмиссии. Во время своих смен человек, который прошёл квалификацию и знал все требования завода, использовал неправильную технику динамометрического ключа. Из-за этого 383 автомобиля попали в компанию по отзыву из-за нарушения сборки. В их числе транспортные средства Subaru Outback, производимые с 14 по 21 декабря и Subaru Impreza, собиравшиеся с 14 по 18 декабря 2020 года.

Недочёт удалось обнаружить только 21 декабря 2020 года после отбора случайных проб на конвейере. Решение об отзыве приняли ещё в январе, но пока руководство японской корпорации не оповестило владельцев. Официально об отзыве объявят только 19 февраля. При этом сообщается, что недочёт затрагивает только транспортные средства, собираемые на заводах в США.



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