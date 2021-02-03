 

Добровольцы помогли астрофизикам понять источник загадочного гамма-излучения

03.02.2021, 22:14, Разное
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Десятки тысяч добровольцев помогли учёным из Центра астрофизики Джодрелла Бэнка понять источник загадочного гамма-излучения в далёком космосе. Им оказалась двойная звёздная система с пульсаром и небольшим спутником возле него.
Руководитель исследования Колин Кларк объяснил, что изначально гамма-телескоп NASA Fermi обнаружил загадочный сигнал, и его тут же стали внимательно изучать. Учёные дали ему название PSR J2039-5617 и предположили, что им удалось обнаружить двойную звёздную систему с нейтронной звездой в её центре. Несмотря на теорию, на практике подтвердить свои убеждения они не могли. Для этого требовались очень длительные расчёты и даже самый быстрый суперкомпьютер потратил бы на вычисления не меньше 500 лет. На помощь пришёл гражданский проект [email protected], привлёкший к участию десятки тысяч простых пользователей. Благодаря им все расчёты удалось произвести в течение двух месяцев и изначальные предположения астрофизиков подтвердились.

В центре двойной системы действительно находится быстровращающаяся нейтронная звезда. Её диаметр всего 20 километров, но вес гораздо больше, чем у Солнца. Скорость вращения 377 оборотов в секунду и из-за чудовищных магнитных полей пульсар высвобождает гамма-излучение во все стороны с определённой периодичностью. Именно эти излучения ловят телескопы на Земле и после анализируют учёные. Рядом со звездой находится её спутник, который из-за близости искажается гравитацией и постепенно испаряется.

Источник: ria.ru



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