Сборные грузы: особенности организации

03.02.2021, 22:18, Детали

Теги: Бизнес, Транспорт

Сборный груз представляется собой груз, включающий в себя более мелкие партии товаров. Все эти товары принадлежат разным поставщикам. Сборный груз имеет огромное количество преимуществ. В первую очередь он экономит средства на транспортировку и хранение товаров. Владелец партии будет оплачивать лишь то место на складе и в транспорте, которое будет занимать его груз. Такой вариант является очень удобным для многих отправителей.

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Как организован процесс?

Сборные грузы требуют размещения на хранение. Товары располагаются на складах с соответствующими условиями. Передача на хранение выполняется в следующем порядке:

Сначала товар принимается и сортируется, проходит маркировку. После этого выполняется упаковка и маркировка товара при необходимости. Выполняется доставка.

В услугу по хранению входит упаковка товаров, его погрузка и разгрузка, предоставление складских площадей для хранения, обеспечение необходимых условий для размещения груза.

Ответственное хранение позволяет получить следующие преимущества:

Сэкономить свои деньги и время, отказаться от аренды собственных складов. Свести к минимуму затраты на закупку складской техники. Не нанимать персонал для обслуживания. Получить документальное сопровождение на каждую отправленную партию груза.

Вы будете уверенными в безопасности и сохранности груза. Вам обеспечат бесплатное хранение в течение 3 дней. Также на складе специалисты оформят документы. Вам не придется беспокоиться о подписание необходимых бумаг.

Вы можете быть уверенными в своевременной доставке груза. При желании отправитель может разместить свой груз на своем складе, однако такой вариант не самый выгодный. Чтобы иметь свой склад, нужно оплачивать оборудование, штат квалифицированных специалистов, обеспечить круглосуточную охрану. Кроме того, нужна поддержка необходимых условий для хранения груза, что под силу не всем компаниям. Поэтому гораздо проще воспользоваться услугой ответственного хранения.

Перевозка сборных грузов используется в основном для товаров массового потребления, имеющих высокую оборачиваемость. Таким способом перевозятся скоропортящиеся товары, товары высокого качества, не требующие предпродажной подготовки.