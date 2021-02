Эстония и Литва поддержали введение санкций против “112 Украина”, NewsOne и ZIK

03.02.2021, 22:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министерство иностранных дел Эстонии 3 февраля на странице в Twitter сообщило, что понимает и поддерживает Украину в решении ввести санкции. Таким образом дипломаты отреагировали на блокировку вещания телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK в Украине.

“Эстония понимает и поддерживает шаги, предпринятые Украиной в рамках ее законодательства для противодействия мероприятиям, направленным против ее независимости, суверенитета и территориальной целостности”, – сообщили в посольстве.

#Estonia understands and supports the steps taken by #Ukraine within the bounds of its legislature to counter measures directed against its independence, sovereignty and territorial [email protected]_Ukraine @MFAestonia

@rnbo_gov_ua

— Estonia in Ukraine (@EE_Ukraine) February 3, 2021

Посольство Литвы в Киеве также заявило, что поддерживает усилия Украины в защите от российской дезинформации и гибридной агрессии.

“Литва поддерживает свободную и демократическую Украину, ее суверенитет, территориальную целостность и усилия Украины в защите от российской дезинформации и гибридной агрессии”, – говорится в сообщении.

Lithuania supports free and democratic Ukraine, its sovereignty, territorial integrity and Ukraine’s efforts to defend itself from Russia’s disinformation and hybrid aggression.

— LTembassyUA (@LTembassyUA) February 3, 2021

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Глава СНБО Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. СМИ писали, что воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Телеканалы заявили о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ, нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Экс-нардеп Сергей Лещенко связал решение о наложении санкций с разговором госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся 1 февраля вечером.

—