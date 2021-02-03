 

В госбюджет поступило 5,2 млрд грн от продажи гособлигаций – Минфин Украины

03.02.2021, 22:08, Новости дня
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3 февраля на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Министерство финансов Украины предложило инвесторам четыре выпуска государственных ценных бумаг в гривне со сроком обращения три месяца, один год, два года и три года. Об этом пресс-служба Минфина сообщила в Facebook.

По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено 5 млрд 286 млн грн.

“Благодаря ограниченному предложению однолетних ОВГЗ министерству удалось уменьшить средневзвешенную ставку доходности по этим инструментом на 33 базисных пункта до 11,4%. Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным ОВГЗ составила 9,29%, по двухлетним – 11,88%,по трехленим – 12,15%”, – отметили в сообщении.

Наибольший спрос был на однолетние облигации, объем заявок по ним составил 3 млрд 269 млн грн. От размещения трехгодовых ценных бумаг было привлечено 250 млн грн, однолетних – 898 млн грн, двухлетних –  2 млрд 139 млн грн, трехлетних – 1 млрд 998 млн. грн.

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/3628502823885085

По состоянию на 20 января, по данным Национального банка Украины, объем ОВГЗ по номинально-амортизационной стоимости превышает 1 трлн грн. Крупнейшими держателями ОВГЗ являются банки (у них государственных ценных бумаг на 525,7 млрд грн), НБУ (324,6 млрд грн) и нерезиденты (90 млрд грн).

В НБУ отмечали, что интерес нерезидентов к гривневым ОВГЗ “имеет не спекулятивный характер”. 

“В украинский госдолг вкладывают средства уважаемые институциональные инвесторы, которых привлекают не только высокие процентные ставки, но и комфортная инвестиционная среда. Поэтому активное вхождение нерезидентов в украинский госдолг – это уже не ситуативный тренд, а новый фундаментальный фактор, который определяет и будет определять в дальнейшем ситуацию на валютном рынке”, – заявлял в 2019 году тогдашний заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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