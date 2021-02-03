Мнение: Когда начнутся аресты губернаторов и мэров?

03.02.2021, 21:58, Разное

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Дело идет к тому, что в ближайщее время начнутся аресты губернаторов и мэров. Надо же показать народу, что власть кошмарит не только Навального и его стронников…

Процитирую Кирилла Мартынова. Все правильно он написал:

«… «общественный договор нового типа», который навяжет нам власть: достойная человеческая жизнь, где ты не боишься говорить, что думаешь, и не ждешь, что утром тебе выломают дверь в квартиру, доступна будет лишь родственникам высшего начальства.

Почему так получилось? Для начала, нужно ответить на вопрос, почему Навального раньше никак не могли посадить, а теперь посадили. Ответить несложно: раньше считали, что тюрьма для Навального не поможет в борьбе за личную и вечную власть, а теперь считают, что как раз поможет. И даже убийство, как ясно из событий прошлого года, считалось отменным планом.

Что поменялось за последние годы? Тоже нетрудно найти правдоподобную гипотезу: президента Путина разлюбил народ. Его власть была построена на специфической народной любви, и в какой-то момент в московских аэропортах было полно желающих покупать символику с портретом Путина. Больше не покупают. Именно на возгонку народного обожания были направлены все пиар-акции Кремля от «прямой линии, на которой случаются чудеса» до полета со стерхами и многолетним функционированием премьер-министра Медведева, на фоне которого так легко выглядеть героем. Это все в прошлом.

В какой-то момент в ходе обвала популистской автократии случился перехват власти в стране группой силовиков…

Сделан решительный шаг к пиночетовской России, в которой «внутренних врагов» свозят на стадионы, потому что их больше негде держать. Пока вместо стадионов использованы рейсовые автобусы, в которых люди стоят по полсуток у ворот тюрем. И в ближайший год здесь запланировано к уничтожению все — медиа, образование, легальное участие в политике и любое достойное дело вашей жизни….».

отсюда

Добавлю, и повторюсь. Чтобы хоть как-то подправить репутацию Кремля и федеральной власти, думаю, в ближайшие месяцы страна станет свидетелем целой серии уголовных процессов над высокопоставленными региональными чиновниками. В тюремные камеры, думаю, отправят десяток другой губернаторов, региональных министров и мэров крупных городов. Благо, не сомневаюсь, что в стране нет таких глав регионов и мэров, которых не за что сажать. Вот и посадят. И региональное чиновничество, похоже, догадывается об этом. И рвет жилы, стремясь доказать свою преданность и верность. И тут, по-моему, прямая связь между жуликоватостью региональных чиновников и уровнем произвола по разгону акций протеста…

В общем, в ближайшие месяцы в стране, думаю, скучно не будет…

Рис. отсюда