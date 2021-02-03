 

В РФ завершились госиспытания стреляющей по принципу «пустил – забыл» ракеты

03.02.2021, 21:54, Новости дня
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Государственные совместные испытания перспективной экспортной ракеты «воздух – воздух» большой дальности РВВ-БД завершились в России, сообщило корпоративное издание «Вымпел» госМКБ «Вымпел» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», КТРВ).

Ракета большой дальности РВВ-БД предназначена для поражения воздушных целей всех типов в любое время суток на всех ракурсах, в том числе с многоканальным обстрелом по принципу «пустил – забыл», пояснили в КТРВ. Максимальная дальность пуска по некоторым типам целей достигает 200 км. Масса боевой части составляет 60 кг, передает ТАСС.

«В 2020 году были проведены государственные совместные испытания экспортной ракеты большой дальности РВВ-БД, конструкторской документации на изделие присвоена серийная литера «О1», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что «документация на изделие РВВ-БД передана в АО «КТРВ» для проведения обеспечения серийного изготовления и поставки изделий».

В 2019 году эксперты европейского оборонного журнала European Defence Review отмечали, что разрабатываемая Россией ракета РВВ-БД может поразить воздушную цель на очень большом удалении, а «тактико-технические характеристики российских боеприпасов не уступают показателям западных ракет».

В конце января корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила госиспытания первой созданной в постсоветской РФ электрической торпеды, серийные образцы уже поступают на вооружение ВМФ.



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