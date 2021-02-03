 

Итальянская мафия велела машинам скорой помощи ездить без сирены

03.02.2021, 21:54, Новости дня
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Итальянская мафия в Неаполе приказала местной службе скорой помощи не использовать сирены и мигалки, поскольку они мешают торговцам наркотиками.

Преступные кланы из мафии Каморры в Неаполе заявляют, что сирены и проблесковые маячки распугивают наркоторговцев и их покупателей, так как их можно принять за полицейские машины. От этого, как утверждают мафиози страдает наркобизнес, пишет издание The Times.

Медики вынуждены обратиться за помощью в полицию. Один из водителей автомобиля «скорой» вызвал полицейский патруль, чтобы те помогли ему выехать из района, где его машину окружили злоумышленники и угрожали расправой, если будет работать сирена.

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, как коронавирус изменил преступность в мире.



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