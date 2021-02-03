В «Лизе Алерт» поддержали раскрытие сведений о местоположении мобильных телефонов

03.02.2021, 21:54, Новости дня

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Предложение Минцифры исключить информацию о местоположении мобильных телефонов из категории закрытых сведений в законе «О связи» поможет в поиске людей, сообщил руководитель направлений «Обучение» и «Лес на связи», координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов.

Он пояснил, что сейчас такие сведения могут быть раскрыты только с согласия самого абонента, что невозможно сделать, если человек пропал, передает РИА «Новости».

«Законопроектом местоположение оконечного пользовательского оборудования выводится из категории «сведения об абонентах» и переводится в категорию сведений об услугах связи, соответственно эти данные в случае пропажи человека могут оперативно передаваться в органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Безусловно, это нам поможет», – сказал Леонов.

По его словам, в РФ за 2020 год погибли 976 человек, при которых были включенные мобильные телефоны. «Это только то, что мы знаем, как «Лиза Алерт», а мы знаем примерно о 15-18% всех пропавших по стране. Соответственно, в целом это порядка 5,5 тыс. жизней в год по стране – это очень много», – сказал координатор.

«Поэтому эти изменения в закон «О связи» действительно помогут спасти очень много человек», – заключил он.

Напмомним, замглавы Минцифры Олег Иванов рассказал, что ведомство подготовило проект поправок в закон «О связи», предусматривающих исключение из-под действия нормы о тайне связи информации о местоположении мобильных телефонов. Он пояснил, что это поможет в поиске пропавших людей, сказал замминистра. Замглавы министерство подчеркнул, что проект соблюдает нормы законодательства по персональным данным, так как координаты местоположения не являются персональными данными.