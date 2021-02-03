Мишкины миллионы – Личное мнение

03.02.2021, 21:54, Разное

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Бывший адвокат Мишки Ефремова Эльман Пашаев считает, что у артиста в ячейке банка заныкано намного более 100 миллионов.

«Банковскую ячейку он не отдаст никому и никогда, уж я-то знаю. А в ячейке гораздо больше. 100 миллионов – скромная сумма, берите выше».



Фото: Соцсети

Нынешние адвокаты Ефремова сделали заявление, что права на ячейку он всё-таки передал жене, но так ли это на самом деле?

Не уверена. И вместе со мной в этом сомневаются многие близкие Ефремовым люди.

Ну, например, вот что говорят они:

«Софья действительно долгое время дергала Михаила по поводу денег, ведь на зону он уезжал, так и не передав ей права. И по нашей информации, этого не произошло до сих пор. Все финансы, а это десятки миллионов рублей, остались у Ефремова. Во-первых, после всего случившегося он никому не доверяет. А во-вторых, хочет обеспечить себе безбедную старость после тюрьмы. Ведь далеко не факт, что у него будет работа после стольких лет заключения, да и здоровье может подвести. Плюс ко всему он хотел уехать из страны, а переезд на ПМЖ за границу это совсем недешево».

Дурак дураком, но денежки-то спрятал!

Очень жаль в этой ситуации Софью, жену гражданина артиста. Терпела годами его пьянство, загулы, он наконец-то влетел под статью, но и тут — ничего для жены хорошего. Денежка-то вся — в ячейке!

У Софьи есть два варианта: ли синица в руках, или журавль в небе.

Первое — развестись и по разделу имущества попилить половину, включая то, что лежит в сейфе.

Это — большие деньги. Их хватит на безбедное существование.

Второй вариант — дождаться, что Ефремов умрёт в колонии и уже тогда получить половину, как супруга, а оставшуюся половину, как наследник первой очереди, разделить с детьми.

Не знаю, сколько там этих детей у Мишки, но сумма будет выше. Но не прямо сейчас, а позже. При этом, не исключён вариант, что Ефремов всё-таки выйдет из тюрьмы и пропьёт все деньги.

Какой вариант выбрать Софье? Что посоветуете? Как поступили бы вы?

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