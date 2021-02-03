Люди 20-49 лет распространяют коронавирус активнее других возрастных групп

03.02.2021, 21:50, Разное

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Ученые Имперского колледжа Лондона использовали данные мобильных телефонов 10 миллионов пользователей в США, чтобы отследить места посещений инфицированных людей и тех, кто с ними контактировал вплоть до октября 2020 года. Исследователи поставили перед собой цель опровергнуть теорию о том, что дети и подростки больше других возрастных групп распространяют коронавирус, поэтому они также проанализировали взаимосвязь динамики заболеваемости с открытием школ.

Анализ данных показал, что больше всего в распространении инфекции участвуют люди от 20 до 49 лет, то есть – самого работоспособного возраста. На их долю приходится 65 заражений из 100. На момент окончания исследований в октябре 2020 года максимальное число заражений приходилось на возрастную группу 35-49 лет.

«Эти результаты говорят о необходимости ускорить вакцинацию среди людей 20-49 лет, чтобы взять под контроль постоянный рост заболеваемости COVID-19», – считают ученые.

Авторы исследования отметили, что дети и подростки действительно активно участвуют в эпидемическом процессе, в том числе за счет высокой доли бессимптомного носительства, однако динамика заболеваемости существенно не изменилась с момента открытия школ.

Ранее американские ученые подтвердили, что дети не только значительно легче переносят COVID-19, но и меньше подвержены заражению по сравнению со взрослыми пациентами.

Специалисты проанализировали результаты тестирования на COVID-19 более чем 135 тысяч детей от 1 года до 18 лет, которые наблюдаются в семи американских больницах. Лишь у 5 374 (4%) детей из этой выборки был подтвержден коронавирус с апреля по сентябрь, госпитализация потребовалась 359 пациентам. Больше всего заражению подвержены дети с заболеваниями сердца (+18%), ментальными расстройствами (+20). А вот наличие в анамнезе астмы и других респираторных заболеваний никак не влияло на вероятность инфицирования.