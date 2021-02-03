 

В РФПИ назвали сроки регистрации «Спутник V» в Евросоюзе

03.02.2021, 21:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Евросоюзе в феврале – начале марта, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Мы подали документы на одобрение [вакцины «Спутник V»] в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта», – передает его слова ТАСС.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан ранее заявил, что условием для применения вакцин из РФ и Китая в Евросоюзе является сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). 22 января президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин.

Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза. Ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе.

20 января Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) подтвердило получение заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины «Спутник V».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / В РФ оценили избрание нового лидера правящей партии Германии

10.08 / Лукашенко об акциях протеста: Ответ будет адекватный, страну разорвать мы не позволим

07.09 / Разработчик «Новичка» отреагировал на выход Навального из комы

25.10 / Религиовед назвал связанные с преподаванием теологии сложности

24.08 / «Белавиа» продлила приостановку рейсов в Россию

09.10 / Агентство Visual Captalist опубликовало рейтинг лучших в мире смартфонов

10.08 / Словакия выслала трех российских дипломатов

04.09 / Что означает российско-белорусская челночная дипломатия? 

27.09 / Эксперт о крушении Ан-26: Не нужно было брать на борт больше 10–12 курсантов

27.08 / Уйба анонсировал открытие двух социокультурных центров в Коми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска