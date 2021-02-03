В РФПИ назвали сроки регистрации «Спутник V» в Евросоюзе

03.02.2021, 21:34, Новости дня

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Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Евросоюзе в феврале – начале марта, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Мы подали документы на одобрение [вакцины «Спутник V»] в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта», – передает его слова ТАСС.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан ранее заявил, что условием для применения вакцин из РФ и Китая в Евросоюзе является сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). 22 января президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин.

Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза. Ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе.

20 января Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) подтвердило получение заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины «Спутник V».