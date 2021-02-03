 

В РФ снизилось число убийств

03.02.2021, 21:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Количество ежегодно регистрируемых в РФ убийств за последние пять лет уменьшилось на треть, сообщила Генеральная прокуратура.

«В стране последовательно сокращается общее число зарегистрированных убийств. За последние пять лет их число сократилось на треть (с 11,3 тыс. до 7,7 тыс. за год). В прошедшем году наибольшее число убийств совершено в Московской (311, – 15,5 %), Свердловской (286, +0,4 %,) областях и республике Татарстан (252, +21,2 %)», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В 2020 году зарегистрировали 7,7 тыс. убийств и покушений на убийство, это на 3,2% меньше, чем в предыдущем году. Количество изнасилований и покушений на изнасилование выросло до 3,5 тыс. .Рост таких преступлений по сравнению с 2019 годом составил 11,3%.

В январе в МВД сообщали, что по итогам 2020 года количество тяжких и особо тяжких преступлений в РФ по итогам 2020 года увеличилось на 14%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / Супруга Байдена пришла на дебаты в платье как у Симоньян

03.02 / Названы фильмы и сериалы, номинированные на “Золотой глобус”

20.10 / «Одноклассники» запускают сервис «Моменты»

28.08 / Общество: Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

05.01 / Трамп предрек «начало коммунизма» в США при победе демократов

03.11 / Социальное поведение у млекопитающих проявилось 75 млн лет назад

12.01 / Российский журналист Караулов: Лукашенко уйдет с позором. У его сына Коли будет страшное будущее

10.09 / Глава Пермского края подписал дорожную карту по взаимодействию с «Лукойлом»

07.11 / В Израиле нашли применение б/у маскам

08.10 / Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» завершил первый этап заводских испытаний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска