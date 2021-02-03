В РФ снизилось число убийств

03.02.2021, 21:34, Новости дня

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Количество ежегодно регистрируемых в РФ убийств за последние пять лет уменьшилось на треть, сообщила Генеральная прокуратура.

«В стране последовательно сокращается общее число зарегистрированных убийств. За последние пять лет их число сократилось на треть (с 11,3 тыс. до 7,7 тыс. за год). В прошедшем году наибольшее число убийств совершено в Московской (311, – 15,5 %), Свердловской (286, +0,4 %,) областях и республике Татарстан (252, +21,2 %)», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В 2020 году зарегистрировали 7,7 тыс. убийств и покушений на убийство, это на 3,2% меньше, чем в предыдущем году. Количество изнасилований и покушений на изнасилование выросло до 3,5 тыс. .Рост таких преступлений по сравнению с 2019 годом составил 11,3%.

В январе в МВД сообщали, что по итогам 2020 года количество тяжких и особо тяжких преступлений в РФ по итогам 2020 года увеличилось на 14%.