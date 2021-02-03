 

ВОЗ обсуждает с Россией предоставление вакцины от COVID нуждающимся странам

03.02.2021, 21:34, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет переговоры с различными производителями вакцин от коронавируса, в том числе с Россией, о предоставлении препаратов нуждающимся странам.

Информацию об этой со ссылкой на представителя ВОЗ передает РИА «Новости».

Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. 

В среду стало известно, что Минздрав Никарагуа зарегистрировал «Спутник V». Центральноамериканское государство стало 18-й страной в мире, одобрившей применение вакцины. Ранее в тот же день препарат зарегистрировала Мексика. К этому моменту вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии.



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