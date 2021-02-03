Эксперты предупреждают о назревающей между США, Китаем и Россией войне за недра космических тел

03.02.2021, 21:30, Разное

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Cecilia Jamasmie | February 2, 2021

Инициированное Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Соглашение Артемиды было подписано восемью странами в октябре. Китай и РФ остались в стороне. ( Изображение: MINING.COM | Pixabay. )

Эксперты предупреждают, что назревающая война за создание горнодобывающей базы в космосе, вероятно, приведет к тому что Китай и Россия объединят свои усилия, чтобы сдержать попытки США доминировать во внеземных коммерческих проектах.

Администрация Трампа проявляла активный интерес к космосу, объявив, что Америка вернет астронавтов на Луну к 2024 году, и создаст Космические силы как новейшее подразделение вооруженных сил США.

Она также предложила глобальную правовую основу для добычи полезных ископаемых на Луне, названную Соглашением Артемиды, поощряя граждан к разработке недр естественного спутника Земли и других небесных тел в коммерческих целях.

Соглашение классифицировало космическое пространство как «юридически и физически уникальную область человеческой деятельности», а не «глобальное достояние», прокладывая тем самым путь для добычи полезных ископаемых на Луне без какого-либо международного договора.

Инициированное Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Соглашения Артемиды было подписано в октябре Австралией, Канадой, Англией, Японией, Люксембургом, Италией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

«К сожалению, не привлекая Россию или Китай в качестве потенциальных партнеров, администрация Трампа усугубила угрозу национальной безопасности и рискнула экономическими возможностями, которые она надеялась обеспечить в космическом пространстве», – говорит Элия Тайчман, бывший директор по законодательным вопросам республиканца (в то время) Мишель Лухан Гришам.

НАСА работает над лунными модулями, которые могут перемещаться на колесах или даже ногах, что повышает безопасность в зоне приземления, обеспечивая резерв оборудования и повышая шансы на совершение ключевых открытий. ( Изображение любезно предоставлено НАСА. )

«Вместо этого, Соглашение Артемиды побудило Китай и Россию к расширению сотрудничества в космосе из-за страха и необходимости», – пишет он .

Российское космическое агентство Роскосмос первым высказалось, сравнив эту политику с колониализмом .

«В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захват территорий в своих интересах – все помнят, что из этого вышло», – сказал тогда заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Китай, который в 2019 году вошел в историю, став первой страной, высадившей зонд на обратной стороне Луны, выбрал другой подход. С тех пор, как было впервые объявлено о Соглашении Артемиды , Пекин обратился к РФ с просьбой о совместном строительстве лунной исследовательской базы .

Президент Си Цзиньпин также позаботился о том, чтобы Китай водрузил свой флаг на Луне , что произошло в декабре 2020 года, более чем через 50 лет после того, как США достигли поверхности Луны.

Следующий Дикий Запад?

Китай исторически был исключен из международного космического порядка под руководством США. Он не является партнером программы Международной космической станции (МКС), и законодательство США с 2011 года ограничивает возможности НАСА сотрудничать с ним в космосе.

«Америка и Китай должны сотрудничать в космосе», – говорят эксперты по политике Энн-Мари Слотер и Эмили Лоуренс. «Если США удалось координировать с Советским Союзом космическую политику во время холодной войны, они могут найти способ сотрудничать с Китаем сейчас», – отмечают они.

Слотер, бывший директор (с 2009 по 2011 год) по политическому планированию Госдепартамента США, считает, что команде президента Джо Байдена следует дистанцироваться от договоренностей Трампа и вместо этого придерживаться нового курса в рамках Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях .

«Байден может частично восстановить глобальную легитимность Америки, работая над созданием многосторонней структуры, согласованной со всеми соответствующими сторонами, которая защищает области общих интересов, предоставляя международно признанные коммерческие возможности», – писали Слотер и Лоуренс.

Они говорят, что это будет непростая задача, но необходимая. «Без международной структуры, включающей все крупные космические страны, Луна может стать следующим Диком Западом».

Гонка идет. Уже давно. Настолько, что НАСА разработало план на 28 миллиардов долларов по беспилотному полету вокруг Луны в 2021 году, за которым последует облет Луны с космическим кораблем с экипажем в 2023 году, а затем – посадка на Луну в 2024 году.

НАСА планирует создать постоянную базу на орбите Луны под названием Gateway, похожую на МКС. Оперируя оттуда агентство надеется построить базу на поверхности Луны, где сможет добывать ресурсы, необходимые для полета первых астронавтов на Марс.

В последние годы РФ реализует планы вернуться на Луну , и, потенциально, отправиться дальше в космическое пространство.

В 2018 году Роскосмос обнародовал планы по созданию долговременной базы на Луне в течение следующих двух десятилетий, а президент Владимир Путин пообещал запустить миссию на Марс «очень скоро».

В 2019 году НАСА изложило свой долгосрочный подход к исследованию Луны, который включает создание «базового лагеря» на южном полюсе Луны. ( Изображение предоставлено НАСА художником . )

США, РФ и Китай – не первые и не единственные страны, которые вскочили на борт лунного горнопромышленного поезда.

Люксембург, одна из первых стран, которые обратили внимание на возможность добычи полезных ископаемых из недр небесных тел, создал в 2018 году Космическое агентство (LSA) для ускорения разведки и коммерческого использования ресурсов околоземных объектов.

В отличие от НАСА, LSA не занимается исследованиями и запусками. Его цель – ускорить сотрудничество между руководителями экономических проектов космического сектора, инвесторами и другими партнерами.

В ноябре крошечная европейская нация объявила о планах создания Европейского центра инноваций в области космических ресурсов (ESRIC), который должен заложить основы для освоения внеземных ресурсов.

Люксембург также поддерживает программу по началу добычи ресурсов с Луны к 2025 году .

Миссия, возглавляемая Европейским космическим агентством в партнерстве с ArianeGroup, планирует безотходно получать ядерную энергию, которая оценивается в триллионы долларов.

Рынок на триллион долларов

И Китай, и Индия также высказывали идеи по извлечению гелия-3 из естественного спутника Земли. Пекин уже дважды приземлялся на Луну в 21 веке, и планирует новые миссии.

В Канаде большинство инициатив исходило от частного сектора. Одним из самых разрекламированных было партнерство Deltion Innovations из Северного Онтарио с Moon Express, первой частной американской космической фирмой, получившей разрешение правительства на выход за пределы земной орбиты.

В число разрабатываемых космических предприятий входят планы по добыче полезных ископамых на астероидах , отслеживанию космического мусора, постройке первого человеческого поселения на Марсе и собственный план миллиардера Илона Маска по беспилотной миссии на Красную планету.

Геологи, а также новые компании, такие как американская компания Planetary Resources , являющаяся пионером в космической горнодобывающей промышленности, полагают, что астероиды содержат железную руду, никель и драгоценные металлы в гораздо более высоких концентрациях, чем те, что встречаются на Земле, их рыночная стоимость оценивается в триллионы долларов .

5 декабря 2020 года металлический астероид шириной 140 миль и стоимостью около 10 000 квадриллионов долларов приблизился к нашей планете.

На этом концептуальном изображении аппарат-геологоразведчик, несущий полезную нагрузку, перемещается по поверхности Луны. ( Изображение любезно предоставлено НАСА. )

«С НАСА и другими компаниями, инвестирующими в и развивающими ядерную энергетику для использования в космических путешествиях и колонизации, реальность разработки недр астероидов ближе, чем когда – либо прежде,» говорит Боб Гольдштейн, генеральный директор американской Nuclear Corp..

Имея за плечами проверенные успешные эксперименты по термоядерной энергии, US Nuclear и Magneto-Inertial Fusion Technologies (MIFTI) полагают, что им осталось всего несколько лет до создания первого в мире термоядерного реактора.

При термоядерном синтезе выделяется в четыре раза больше энергии, чем при делении, и при этом используется легкое, дешевое, безопасное и экологически чистое топливо.

Космический корабль с двигательными установками, работающими на термоядерном синтезе, может достичь пояса астероидов всего за семь месяцев. По словам Гольдштейна, он мог бы быть достаточно мощным, чтобы переместить астероид на околоземную орбиту, где было бы гораздо эффективнее добывать и транспортировать эти ценные ресурсы на Землю.