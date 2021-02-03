Российские ученые разрабатывают тест-системы для оценки эффективности противовоспалительных лекарств

03.02.2021, 21:22, Разное

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Российские исследователи в настоящее время ведут разработку способа выявления и оценки in vitro (в пробирке) биоактивности противовоспалительных лекарств с использованием клеток живых организмов. Исследование проводится в рамках госзадания Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Как объяснили специалисты, представляющие Самарский медицинский университет, новый метод поможет произвести оценку эффективности дженериков по сравнению с оригинальными препаратами, а также выявлять контрафактные (поддельные) лекарства. В рамках исследования на клетках проводится тестирование лекарственных средств, которые обладают противовоспалительной функцией и направлены на лечение таких болезней, как болезнь Крона, ревматоидный артрит, псориаз и т.д. Как итог – определяется реальная эффективность нового лекарства. При этом тест–системы разрабатываются для всей совокупности человеческих клеток, вырабатывающих запускающие воспалительный процесс вещества – цитокины. Для реализации такой идеи клетки “высаживают” в оригинальные лунки, в которых они растут в условиях питательной среды. По завершению цикла роста клетки стимулируются к выработке цитокинов, после чего, используя лекарства, данный процесс подавляется. завершающим этапом является оценка посредством ИФА-диагностики эффективности выполнения вышеуказанной функции. Признание медицинского препарата эффективным производится в случае прекращения под его действием выработки цитокинов.

Отмечается, что научная работа уже ведется на протяжении трех лет, а не так давно исследование получило финансирование на выполнение государственного задания от Минздрава РФ. “Наша задача на ближайшие годы – научиться использовать эти тест-системы так, чтобы вне организма ex vivo, в пробирке определять лекарства, которые будут подходить конкретному пациенту. Противовоспалительных препаратов много, поэтому важно определить, какой из них подойдет тому или иному пациенту, чтобы он не принимал все подряд. Это так называемая персонализированная медицина, за которой – будущее”, – резюмировала ведущий автор исследования, профессор Лариса Волова.

Источник: volga.news