“Простите за нытье”: Гимнастка Яна Кудрявцева поделилась с подписчиками своими переживаниями

03.02.2021, 21:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Знаменитая гимнастка Яна Кудрявцева разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила подписчикам о своих переживаниях. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.

На опубликованном в микроблоге фотоснимке красотка позирует, облаченная в закрытый купальник “болотного” цвета, на берегу теплого моря. В геолокации поста Яна Кудрявцева произвела идентификацию “Уфа-Арена” – по видимому, снимок является архивным и снят во время проведения отдыха на курорте. “Как хочется вернуться туда и забыть обо всех проблемах и переживаниях. Простите за нытье, что-то совсем меня накрыло”, – такой невеселой тирадой сопроводила спортсменка снимок.

Стоит отметить, что далеко не все фолловеры разделили переживания хозяйки аккаунта. В частности, кое-кто из подписчиков с иронией отметил, что у такой обеспеченной и красивой женщины, какой является Кудрявцева, не может быть причин для депрессии. Некоторые подписчики и вовсе посчитали нужным упрекнуть гимнастку в излишней худобе. Впрочем, абсолютное большинство поклонников красавицы выразили искреннюю солидарность с любимицей и заверили её в скорейшем наступлении приятных дней. За полсуток публикация набрала более 20 тысяч “лайков”.