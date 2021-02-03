 

“Простите за нытье”: Гимнастка Яна Кудрявцева поделилась с подписчиками своими переживаниями

03.02.2021, 21:22, Разное
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Знаменитая гимнастка Яна Кудрявцева разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила подписчикам о своих переживаниях. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.
На опубликованном в микроблоге фотоснимке красотка позирует, облаченная в закрытый купальник “болотного” цвета, на берегу теплого моря. В геолокации поста Яна Кудрявцева произвела идентификацию “Уфа-Арена” – по видимому, снимок является архивным и снят во время проведения отдыха на курорте. “Как хочется вернуться туда и забыть обо всех проблемах и переживаниях. Простите за нытье, что-то совсем меня накрыло”, – такой невеселой тирадой сопроводила спортсменка снимок.

Стоит отметить, что далеко не все фолловеры разделили переживания хозяйки аккаунта. В частности, кое-кто из подписчиков с иронией отметил, что у такой обеспеченной и красивой женщины, какой является Кудрявцева, не может быть причин для депрессии. Некоторые подписчики и вовсе посчитали нужным упрекнуть гимнастку в излишней худобе. Впрочем, абсолютное большинство поклонников красавицы выразили искреннюю солидарность с любимицей и заверили её в скорейшем наступлении приятных дней. За полсуток публикация набрала более 20 тысяч “лайков”.



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