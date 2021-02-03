Археологи нашли таинственную “темную землю” на территории древнеримской Виндоланды

03.02.2021, 21:22, Разное

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Археологи нашли таинственную “темную землю” на территории древнеримского форта под названием Виндоланда. Эта местность хранит множество секретов о богатой истории военного лагеря, расположенного на севере Англии.

Завоевание Британии Римской империей началось почти 2000 лет назад. Император Клавдий возглавил атаку, сделав шаг, который навсегда изменил ход истории этого острова. Вторжение началось сначала медленно, и количество римлян постепенно увеличивалось на протяжении веков. Солдаты из современной Италии, Испании и Франции были набраны, когда имперская власть прорывалась через Европу.

Эти люди продолжали строить сооружения по всему континенту, многие из которых, особенно в Великобритании, остались нетронутыми. Самым известным примером является стена Адриана в современном Карлайле на севере Англии. Постройка длиной 117 км простиралась от берегов реки Тайн у Северного моря до Солуэй-Ферт на Ирландском море и была самой дальней границей Римской империи. На севере появились другие столбы и сооружения, включая Виндоланду, на которую часто не обращают внимания. Расположенная в Нортумберленде, Виндоланда когда-то была вспомогательной крепостью к югу от Стены Адриана, которая была построена первой когортой тунгров примерно в 85 году н. э.

Доктор Эндрю Бирли, директор раскопок в Виндоланде, говорил о явно очевидном, но упущенном признаке богатой, загадочной и нерассказанной истории на месте, которое датируется римской оккупацией. Указывая на то, что когда-то было зданием, в котором размещались посетители, доктор Бирли объяснил: «Выше этого, со всем разрушением римской Британии, мы получаем эту сказочную темную землю, которая так традиционна для многих мест в Британии, начиная с конца Римской империи.

“Темная земля” представляет собой множество органических веществ, которые гниют на месте. Специалисты обнаружили деревянное здание с римскими останками, изгибающийся каменный фундамент на ним, принадлежащий церкви V или VI века. Церковь была построена плохо: фундамент был заложен под деревянную надстройку. Это привело к тому, что здание в конечном итоге разрушилось само по себе, а это означало, что «невероятное нагромождение» камня и органического вещества сделало почти невозможным поиск исследователей.



По словам Бирли, в прошлом, когда антиквары раскапывали такие места, как Виндоланда, они не обращали внимания на материал, так как он казался им нагромождением камня, хотя на самом деле являлся частью постримского здания, стены или строения. Церковь для британских археологов стала настоящим открытием – в ней была обнаружена чаша, разбитая на 14 частей, на которых были сделаны изображения, являющиеся первым примером “христианского граффити”. Считается, что они единственные в своем роде во всей Европе.

В настоящее время неизвестно, существует ли какая-либо другая структура, подобная найденной в Виндоланде, в Британии или на континенте. Многие, вероятно, были сметены исследователями, полагающими, что каменные части древних сооружений представляют собой не более чем обломки.

Источник: www.express.co.uk