 

“Конструктивное взаимодействие”. Послы G7 рассказали о беседе представителя Украины с МВФ

03.02.2021, 21:16, Новости дня
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Послы стран Большой семерки (G7) 3 февраля провели встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда. Об этом говорится в сообщила пресс-служба послов стран на странице в Twitter.

“Послы G7 провели полезную беседу с постпредом МВФ в Украине [Йостом Люнгманом]. Они поздравили конструктивное взаимодействие Украины с МВФ и согласились, что независимый НБУ, крепкие антикоррупционные институты и комплексная судебная реформа является основой процветания Украины и выполнения ею своих международных обязательств”, – говорится в сообщении.

G7 Ambassadors had a useful update from #IMF Resident Representative. They welcomed constructive engagement with IMF & agreed centrality of independent NBU, strengthened anti-corruption institutions & comprehensive judicial reform to prosperity & meeting int’l commitments.

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) February 3, 2021

Люнгман не обнародовал пока официальных комментариев о встрече.

В феврале 2020 года группа поддержки реформ в Украине среди послов G7 опубликовала план приоритетов на 2020 год. Среди них – верховенство права и борьба с коррупцией. Среди прочего, речь шла об обновлении судебной власти, усилении подотчетности и независимости судов, поддержке ВАКС в вынесении им первых приговоров за коррупцию высокого уровня, реформировании ГПУ на региональном и местном уровнях и реформах, нацеленных на усиление защиты свободы СМИ и персональных данных. 

В мае послы стран G7 предупреждали, что Украина потеряет поддержку в случае нарушения независимости антикоррупционных органов.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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