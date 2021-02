США и Россия продлили Договор о сокращении ядерного вооружения на пять лет

03.02.2021, 21:16, Новости дня

Россия и США пролонгировали срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) – о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

В министерстве иностранных дел России сообщили, что 3 февраля состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора, “на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон”.

Договор будет действовать до 5 февраля 2026 года без каких-либо изменений или дополнений – в том виде, в котором он был подписан в 2010 году.

В министерстве отметили, что ключевое значение для достижения этой договоренности имел телефонный разговор между президентами США и России 26 января.

В МИД РФ рассчитывают, “что достигнутое с Вашингтоном понимание… позволит преодолеть преобладавшую в последние годы вследствие деструктивной политики США тенденцию к слому механизмов контроля над вооружениями и нераспространения”.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен в заявлении на сайте Госдепа отметил, что США взаимодействуют с Российской Федерацией таким образом, чтобы продвигать американские интересы. “Мы по-прежнему ясно понимаем проблемы, которые Россия представляет для Соединенных Штатов и мира”, – подчеркнул он.

В заявлении говорится, что США, продлив договор, получат время для работы по договоренностям с Россией по контролю над всеми типами ядерного оружия.

“Продление договора позволит нам контролировать соблюдение его Россией и предоставит нам более полное представление о ядерном потенциале России. В частности, речь пойдет об обмене данными, благодаря инспекциям, которые позволяют инспекторам США наблюдать за российскими ядерными силами и объектами”, – написал Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что продление договора будет способствовать безопасности США, их союзников и мира в целом, поскольку “неконтролируемая конкуренция в сфере ядерного оружия создала бы угрозы для всех нас”.

The 5-year extension of New START makes the United States and the world safer. This welcome step is the start of our efforts to pursue effective arms control that lowers the risks of war and helps prevent arms races.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 3, 2021

НАТО приветствовало и полностью поддержало продление соглашения. В НАТО подчеркнули, что договор способствует международной стабильности.

В то же время, в Альянсе также отметили, что осознают “проблемы, которые создает Россия”. “Мы будем работать в тесном сотрудничестве с целью противодействия агрессивным действиям России, которые представляют собой угрозу евроатлантической безопасности”, – сказано в заявлении.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять.

Как отмечало агентство Associated Press, 45-й президент США Дональд Трамп хотел не продлевать это соглашение, а подписать новый трехсторонний договор при участии Китая. Представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил 9 июня 2020 года, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних ядерных переговорах, сообщал телеканал CGTN.

