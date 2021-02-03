Мнение: Доктор Мясников на стороне здравого смысла

03.02.2021, 21:14, Разное

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Неожиданно тот самый “доктор Мясников”, сильно зашкварившийся два года назад в “деле Голунова” (именно он в своей клинике “провел экспертизу” Ивана Голунова, согласно которой “Голунова никто не избивал”) – вдруг выступил против ношения масок и перчаток, поскольку это никак не помогает против распространения коронавируса.

“Врач и телеведущий Александр Мясников призвал отказаться от масочного режима. В эфире «Национальной службы новостей» он заявил, что десятки лет использования масок при гриппе и других инфекциях показали низкую эффективность этого пассивного способа защиты.

«Есть приказ — мы носим. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет. Тем более мы носим маски неправильно: на подбородке, в кармане, смятую, все время поправляем. Ты либо трусы надень, либо крест сними», — заявил Мясников.

Доктор добавил, что перчатки тоже не являются эффективной мерой защиты против COVID-19, потому что вирус «в кожу не впитывается и не переносится руками».

(забавно, кстати, что на Ленте.ру материал про это заявление Мясникова под обозначением “myaso”; наверно, это такой знак от тайных сторонников “Европы”)

Надо признать, что Мясников этим своим выступлением оказал медвежью услугу всем нормальным людям из Ковидного Сопротивления – недаром его весь день злорадно цитируют на радиостанции “КовидФМ”. С такими союзниками, как говорится, и никаких врагов не надо; уж лучше б он промолчал.

Вообще, с прискорбием замечаю, что “ковидная символика” становится неким символом “европейского выбора” в несчастной России. То есть люди, желающие показать, что они за цивилизацию, мир, власть закона, прогресс и против Путина – ДЕМОНСТРАТИВНО напяливают на себя маски, даже находясь на улице, да еще по полной программе – то есть чтобы закрывали все лицо почти до бровей! Динамика такова, что скоро, боюсь, это будет такой знак для определения “своих”: идут двое в масках – значит, навальнисты, за свободные выборы и независимый суд; идут с открытыми лицами, свободно общаются друг с другом – ну, пиши пропало: ватники, путинисты-государственники, сторонники пыток в полиции и бессудных расправ с инакомыслящими.

Вчера на “Эхе Москвы” обратил внимание: вечером три девицы-ведущих ведут обзор протестных действий в Москве и Питере против ареста Навального, постоянные прямые включения с московских площадей, оттуда крики, окрики, лай собак, хруст костей… Вдруг одна из ведущих (кажется, Воробьева), отвлекается от эфира – “Ой, девочки, я сейчас немного не по теме, должна ответить на один вопрос, который сейчас все время задают в чате радиостанции! Вопрос такой: А ПОЧЕМУ ВЫ ВСЕ СИДИТЕ В СТУДИИ БЕЗ МАСОК??”

И ведущие, все трое, начинают дружно оправдываться, почему они сидят без масок!! (вместо того, чтобы сказать, с фирменным эхомосковским хамством, здесь как никогда уместным – “Да как хотим, так и сидим, какое ваше собачье дело?”)

Это и есть прогрессивная общественность во всей красе. И ведь в определенной логике не откажешь: ориентируешься на “европейские ценности” – носи маску, сиди в карантине, как вся Европа и делает. Поглядишь на всё это – только сплюнешь от отвращения.

И ведь попросишь другой глобус – не дадут.