Что означает приговор Навальному? – Личное мнение
03.02.2021, 21:02,
Разное
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Прошли сутки с момента вынесения приговора Алексею Навальному. Суд заменил условный срок на реальный.
У каждого есть своё мнение по поводу такого решения — это нормально. Давайте не станем спорить о политике, а поговорим о будущем?
https://t.me/lenamiro/8112
Фото: Соцсети
Что последует за приговором?
Для самого Алексея, на мой взгляд, всё кончено. Узника совести из него не получится по многим причинам.
Толпа — неблагодарна. Толпа не имеет памяти. Если ты сел, нет информации о тебе, не пишешь в Ютубик ролики, тебя очень быстро забудут.
За приговором по ИвРоше последует дело о клевете на ветерана. Возможно, будет пересмотр КировЛеса или ещё какое-то дело. В общем, со мной тут согласен даже Максим Виторган, Алёшке дали не 3,5 года, а намного больше — вряд ли он выйдет.
Что ещё можно сказать о дальнейшей судьбе Навального? Всё для него печально.
Вполне возможно, что у него опять будет приступ панкреатита, но в Шарите из тюрьмы никого не возят.
С Навальным — разобрались, но не это главное.
Гораздо хуже дела обстоят для других. Да-да, не удивляйтесь, незавидная судьба Навального — не самое худшее.
Власть закрыла для себя вопрос берлинского пациента, но не закрытой осталась другая тема — то, что многие вышли на улицы.
Например, ТикТокерша Басаева бегала и пиарилась вчера перед судом. Делала ролики, скрещивала пальчики, таскала пакеты из МакДака. Вместе с ней самопиарились в соцсетях и Ида Галич, и какая-то Ивлева, и Маша Ивакова — в общем, прилетела из Испании даже всеми забытая Татка Лазарева.
Вот для этих людей будет всё очень печально. Нет, лично их не тронут, а закроют соцсети. Очевидно, что Ютуб, ТикТок, Инстаграм сделали всё возможное, чтобы продвигать протесты и тех, кто их пиарит, конечно.
Фото: Соцсети
Девочки быстро просекли, что соцсети выставят их скрещенные за Навального пальчики в рекомендации и тренды. Нагонят трафик, подписоты, ботов, однако всё это — самоубийство.
Государство, естественно, отреагирует. И лишит этих девочек соцсетей, в которых они зарабатывают.
Откровенно скажу: я почти уверена, что в течение пары лет многие соцсети в России перестанут существовать.
Лично ту же Басаеву никто не тронет — все же понимают, что девочка просто пиарилась — а вот ТикТок вполне могут заблочить.
Протесты на улицах стухнут сами собой. Из Юли Навальной не выйдет даже Светочки Тихановской.
А вы что думаете?
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Источник: Лена Миро
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