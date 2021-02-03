Что означает приговор Навальному? – Личное мнение

03.02.2021, 21:02, Разное

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Прошли сутки с момента вынесения приговора Алексею Навальному. Суд заменил условный срок на реальный.

У каждого есть своё мнение по поводу такого решения — это нормально. Давайте не станем спорить о политике, а поговорим о будущем?

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Фото: Соцсети

Что последует за приговором?

Для самого Алексея, на мой взгляд, всё кончено. Узника совести из него не получится по многим причинам.

Толпа — неблагодарна. Толпа не имеет памяти. Если ты сел, нет информации о тебе, не пишешь в Ютубик ролики, тебя очень быстро забудут.

За приговором по ИвРоше последует дело о клевете на ветерана. Возможно, будет пересмотр КировЛеса или ещё какое-то дело. В общем, со мной тут согласен даже Максим Виторган, Алёшке дали не 3,5 года, а намного больше — вряд ли он выйдет.

Что ещё можно сказать о дальнейшей судьбе Навального? Всё для него печально.

Вполне возможно, что у него опять будет приступ панкреатита, но в Шарите из тюрьмы никого не возят.

С Навальным — разобрались, но не это главное.

Гораздо хуже дела обстоят для других. Да-да, не удивляйтесь, незавидная судьба Навального — не самое худшее.

Власть закрыла для себя вопрос берлинского пациента, но не закрытой осталась другая тема — то, что многие вышли на улицы.

Например, ТикТокерша Басаева бегала и пиарилась вчера перед судом. Делала ролики, скрещивала пальчики, таскала пакеты из МакДака. Вместе с ней самопиарились в соцсетях и Ида Галич, и какая-то Ивлева, и Маша Ивакова — в общем, прилетела из Испании даже всеми забытая Татка Лазарева.

Вот для этих людей будет всё очень печально. Нет, лично их не тронут, а закроют соцсети. Очевидно, что Ютуб, ТикТок, Инстаграм сделали всё возможное, чтобы продвигать протесты и тех, кто их пиарит, конечно.



Фото: Соцсети

Девочки быстро просекли, что соцсети выставят их скрещенные за Навального пальчики в рекомендации и тренды. Нагонят трафик, подписоты, ботов, однако всё это — самоубийство.

Государство, естественно, отреагирует. И лишит этих девочек соцсетей, в которых они зарабатывают.

Откровенно скажу: я почти уверена, что в течение пары лет многие соцсети в России перестанут существовать.

Лично ту же Басаеву никто не тронет — все же понимают, что девочка просто пиарилась — а вот ТикТок вполне могут заблочить.

Протесты на улицах стухнут сами собой. Из Юли Навальной не выйдет даже Светочки Тихановской.

А вы что думаете?

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