 

Китай обнаружил коронавирус в мясе птицы из России

03.02.2021, 20:40, Новости дня
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Китайские власти нашли в мясе птицы российского производства генетический материал коронавирусной инфекции, сообщил Россельхознадзор.

– Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай, – отмечает российское ведомство.

Эти компании находятся в Брянской, Воронежской и Курской областей, добавили в Россельхознадзоре.

На данный момент, согласно законодательству Китая, с 3 февраля приостановлен прием импортных деклараций на продукцию с этих предприятий на четыре недели, передает РИА «Новости».

Партии продукции с коронавирусом подлежит либо вернуть, либо уничтожить. Россельхознадзор приостановил сертификацию продукции этих компаний в Китай и начал собственное расследование.

– Возможность возобновления экспорта подконтрольных товаров будет зависеть от полноты и качества предоставленных в рамках проведения расследования материалов и принятых коррекционных мер, – указали в ведомстве.

В ноябре Китай запретил импорт продукции птицеводства из республики Татарстан, Саратовской, Костромской и Томской области в связи с распространением в этих регионах гриппа птиц.



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