Названы сроки возобновления авиасообщения с Индией

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03.02.2021, 20:40, Новости дня
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Индия готовится восстановить авиасообщение с Россией в середине февраля, сообщили источники, близкие к министерству гражданской авиации этой страны.

Индийская сторона может объявить о возобновлении авиасообщения с Россией 13 февраля, сообщили собеседники ТАСС.

По их данным, Индия восстановит полеты по принципу «воздушного пузыря», то есть только для индийских и российских граждан.

В январе стало известно, что РФ с 8 февраля возобновит международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины дважды в неделю, в Сингапур – три раза в неделю.



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