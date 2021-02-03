Мнение: Переворот в Мьянме, распознавание лиц и запись на прививку от ковида

03.02.2021, 20:34, Разное

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1. Историческое видео. Девушка снимала аэробику и случайно зафиксировала на заднем плане кортеж военных, едущих захватывать власть в Мьянме. Напомню, военные только что устроили очередной госпереворот в Мьянме, сменили правительство и заморозили авиасообщение с другими странами:

https://www.youtube.com/watch?v=LD8BDCjq6AY

Мьянме, которую некоторые книголюбы всё ещё по привычке называют Бирмой, не привыкать. В 1962 году власть в стране захватили социалисты, которые поставили своей целью создание нового человека и борьбу с «лёгкой жизнью». Те социалисты, как это обычно и бывает, оказались в итоге неправильными социалистами, однако с «лёгкой жизнью» они расправились успешно. Мьянма — довольно большая, но при этом очень бедная страна. Также Мьянма занимает второе место в мире по производству незаконного опиума.

2. Система распознавания лиц, похоже, работает теперь как в научно-фантастических фильмах. Оппозиционеры жалуются, что их начали задерживать после акций протеста. История первая:

https://www.facebook.com/Abanichev/posts/3779833538750429

Всё началось на ст. метро “Тимирязевская”. На часах 18:15, мы с Викой спускаемся в метро. Уставшие приехали с дачи, думали поедем домой – отдохнем, посмотрим кино, вкусно поедим.

Спускаемся на эскалаторе, разговариваем. Подъезжая к самому низу, замечаем нескольких сотрудников полиции, 6-7 человек.

Стоят, ждут.

Как только мы сошли с эскалатора, ко мне подходят и просят документы. Прошу назвать причину – “проверка документов, сработал фейс-контроль”. Ок, думаю, вот посмотрите мой паспорт. “Сергей Вячеславович, пройдемте в дежурную часть”. “Что случилось?” – спрашиваю я. “Вы числитесь в розыске” – отвечают мне…

История вторая:

https://www.facebook.com/vladimir.zalishchak/posts/2311218475668796

В метро сработала система распознавания лиц. Полиция задержала поезд, двое полицейских держали двери вагона лейтенант подошёл ко мне и потребовал следовать за ним.

Завели в линейный отдел полиции метро, там все на ушах, телефонные звонки, начальники, сержанты, все куда-то бегут, звонят, отдают приказы, ждут указания что делать…

Приехала полицейская машина, доставили в Отдел Крылатское. Сейчас идёт опознание. В ОВД едет большой чин из ФСБ, готовятся предъявить обвинение.

3. Я записался на чипирование коронавирусом, на 05 марта. Злые языки скажут, что я ждал, покуда «Ланцет» не подтвердит, что российская вакцина надёжна и безопасна:

https://www.rbc.ru/society/02/02/2021/601938a19a79471f813dfede

На самом деле, всё проще — на вакцинацию в Петербурге было довольно тяжело записаться: интернет-запись безобразно глючит, телефоны поликлиник стабильно заняты. Только случайно я выяснил, что у нас в городе есть номер 122, по которому адекватные операторы быстро и без проволочек могут найти окно для позвонившего пациента.

Статистика показывает, что количество заболевших в городе идёт на спад — судя по моим друзьям и когнатам, переболела уже как минимум половина горожан. Несмотря на это, маски народ носит весьма неохотно. Если носачей, подбородочников и кармашников полно, то вот людей, которые закрывают маской оба дыхательные отверстия, нужно ещё поискать. Чаще всего в правильно надетой маске ходит молодёжь: она и умнее, и ответственнее, и в лучшей физической форме.