Ученые обнаружили в Израиле завод по производству оливок возрастом 6600 лет

03.02.2021, 20:28, Разное

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В Израиле у побережья Хайфы исследователи обнаружили древний завод, на котором производили оливки для приема в пищу. По словам археологов, находке около 6600 лет, так как именно таким возрастом дотированы две каменные постройки, найденные на дне моря.

Кроме этого, исследователи обнаружили ямы, которые были заполнены остатками оливок. Их последующий анализ показал, что плоды масличного дерева обрабатывали промышленным методом для того, чтобы в последующем употребить в пищу. Это первые археологические доказательства того, что оливки начали массово есть 6600 лет тому назад.

Как отметил доктор Эхуд Галили, представляющий Институт ареологии Зинмана, следы древних сооружений в Средиземном море были найдены еще десять дет назад. Для того, чтобы провести исследование, потребовалось собрать команду первоклассных специалистов. В результате, в подводных раскопках принимала участие междисциплинарная группа. Ученые считают, что у израильского побережья Хайфы было небольшое поселение, которое сейчас ушло на морское дно. При этом, «оливковые ямы» исследователи нашли на мелководье, рядом с местным пляжем. Небольшие сооружения были овальной формы и возводились из каменных плит.

Археологи после того, как зафиксировали большое количество целых оливковых косточек, пришли к выводам, что под прессом плоды не обрабатывались. Это говорит об их производстве в промышленных масштабах. Как отметила доктор Дафна Ланггут, которая работает в Тель-Авивском университете, оливки изначально обрабатывались, чтобы избавить их от горечи. Для этого они вымачивались в соленой воде, вероятнее всего, морской. Получается, что древние люди уже умели мариновать плоды, чтобы они были пригодны для дальнейшего употребления в пищу.

Источник: rg.ru