 

В новом трейлере «Веном-2: Да будет Карнаж» произойдет встреча главного супергероя и Человека-паука

03.02.2021, 20:28, Разное
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На этих выходных должна состояться премьера трейлера киноленты «Веном-2: Да будет Карнаж». В нем произойдет встреча главного героя и Человека-Паук, которого сыграл Том Холланд.
В трейлере создатели комиксов Marvel Comics дали намек зрителям о том, что со временем Веном и Человек-паук станут частями «единой вселенной». Считается, что это случится в течение нескольких новых эпизодов. Перед тем, как комиксы объединят, создатели постараются как можно дольше держать зрителей в состоянии неопределенности.

Данный факт, пускай и не прямо, был подтвержден трейлером фильма ужасов «Морбиус», в котором главная роль досталась Джареду Лето. В первом трейлере фильма зритель увидел Человека-паука, а также персонажа «Стервятник» из фильма «Человек-паук: Возвращение домой», которого сыграл Майкл Китон. В финале первой части фильма «Веном» Эдди Брок пояснил о намерении бросить телевидение и попробовать свои силы в прессе на восточном побережье. Близкие отношения с сотрудниками средств массовой информации из данного региона наблюдаются также у Питера Паркера.
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Ожидается, что на широком экране лента «Веном-2: Да будет Карнаж» появится в июне текущего года. О точной дате выхода премьеры пока не сообщается, ведь во время пандемии сроки сдачи фильма в прокат могут быть изменены.

Источник: sev.tv



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