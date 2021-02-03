Фанаты помогут Lamborghini решить будущее силовых установок в новых автомобилях

03.02.2021, 20:28, Разное

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Фанаты спортивных автомобилей Lamborghini помогут решить компании будущее силовых установок в новых транспортных средствах. Руководство спросило своих преданных поклонников о том, какими именно должны быть двигатели в будущих новинках.

Автомобилестроение претерпело массу изменений с момента своего зарождения и теперь готовится ещё одна волна масштабных нововведений. Речь идёт о полностью электрических моделях и транспорте на альтернативных видах топлива (водороде). Многие корпорации до последнего отказываются от перестройки, а другие стараются произвести её как можно скорее даже несмотря на недовольство поклонников. В Lamborghini решили не торопиться с планами и попросили помощи у своих поклонников. Они разместили на официальном сайте корпорации опрос, который может пройти любой желающий. Больше всего внимание поклонников привлекает вопрос о том, в какие именно технологии стоит инвестировать для более устойчивого будущего. Среди ответов имеется как двигатели внутреннего сгорания, так и водородные силовые установки.



В настоящее время Lamborghini уже занимается разработкой нового транспортных средств. Речь идёт о гибридной версии, пришедшей на смену Aventador. Новинка оснащена как обычным мотором, так и электрическим. Последний заменил собой турбину, что позволило сохранить суммарную мощность, но увеличить экономичность и экологичность.

Источник: speedme.ru