 

Мнение: Стена-недострой

03.02.2021, 20:24, Разное
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Байден отменил продолжение строителсьтва "Стены Трампа" на границе с Мексикой. То, что уже построили, сносить не будут, но продолжения уже не последует. Так что "Стена Трампа" останется недостроем. Миллиарды долларов на нее потраченные выброшены в мусорку.

Также Байден отменил указ Трампа разрешающий разделение детей нелегальных мигрантов с родителями и начал пересмотр миграционного законодательства с тем, чтобы облегчить мигрантам прибытие в США и их последующую интеграцию в американское общество.

В целом, в ближайшие месяцы миграционная политика будет полностью пересмотрена.
Как отмечали еще прошлой осенью, в планах Демократической партии, интегрировать несколько миллионов мигрантов, добиться перехода от системы выборщиков к всеобщему голосованию и получить гарантированное большинство на любых всеобщих выборах, что может сделать политическую систему де-факто однопартийной. Республиканцы всеми силами будут препятствовать этим планам, но на ближайшие два года их руки фактически связаны.

Источник: Colonel Cassad



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