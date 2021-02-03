 

“Сексуальная”, “Красивенькая без макияжа”. Ани Лорак в одной рубашке показала селфи из гардеробной

03.02.2021, 20:22, Новости дня
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Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 3 февраля в Instagram опубликовала селфи, на котором запечатлена перед зеркалом в гардеробной. 

Певица позирует в черной свободной рубашке, небрежно собрав на затылке волосы в пучок.

“Сейчас работа над новой музыкой занимает первое место в списке моих ежедневных дел”, – написала артистка, анонсировав премьеру клипа.

“Ой, какая красивенькая без макияжа”, – оценили фото подписчики.

“Сексуальная”, – прокомментировали снимок фолловеры.

“Прикольный прикид. Мужская рубашка”, – написали в комментариях пользователи сети.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области. Она была четвертым ребенком и единственной дочерью у своих родителей, которые расстались до ее появления на свет. Старший брат артистки погиб во время войны в Афганистане.

В 2008 году певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение” с песней Shady Lady и заняла второе место. В том же году она получила звание народной артистки Украины.

С 2015 года Ани Лорак живет и работает в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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