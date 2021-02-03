 

В 2020 году “ДТЭК Донецкие электросети” вернул свет жителям 42 прифронтовых населенных пунктов

03.02.2021, 20:22, Новости дня
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В прошлом году компания “ДТЭК Донецкие электросети” возобновила электроснабжение жителям 42 прифронтовых населенных пунктов, которые постоянно находятся под угрозой аварийных отключений из-за боевых действий, сообщает пресс-служба предприятия. Луганское, Жованка, Шумы, Гладосово, Травневое обесточивались за это время по несколько раз, сказано в сообщении.

В компании отметили, что в 2020 году бригады “ДТЭК Донецкие электросети” более 40 раз выезжали на ремонты энергообъектов в линии разграничения, они восстановили работу двух высоковольтных линий, 14 линий средне-низкого напряжения и 126 трансформаторных подстанций, поврежденных в результате обстрелов.

С начала боевых действий на подстанциях и линиях электропередач, которые были повреждены из-за обстрелов, работы проводили более 16 тысяч раз.

“Восстановление энергоснабжения в прифронтовой зоне – сложный процесс, требующий множества согласований и времени. Сами работы энергетики пытаются выполнить как можно быстрее, понимают их важность. Несмотря на карантин, наши сотрудники вернули свет и тепло 15 тысячам жителей прифронтовой зоны”, – рассказал генеральный директор “ДТЭК Донецкие электросети” Алексей Дегтярев.

Специалисты компании переносят оборудование в более безопасные места: летом в пригороде Марьинки переместили одну из трансформаторных подстанций и заменили поврежденный трансформатор, что позволило избежать отключений для 73 домов.

В ДТЭК сообщили, что в ноябре компания завершила модернизацию двух высоковольтных линий “Котляревская – Желанная” и “Котляревская – Очеретино”. Эти магистрали питают Авдеевку и еще 21 населенный пункт, в которых проживает более 40 тысяч человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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