Мнение: Кому не помог Далай-Лама

03.02.2021, 20:20, Разное

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Да, это Джон Леннон. Успел

Невероятную историю напомнил некогда малоизвестный в ЖЖ блогер Скандал-Макс! Я ведь помню этого Леонардо Пелтиера с детства, с самого моего пионерского детства. Его имя – для меня такой же знак ушедшей эпохи, символ совка, как слова “Брежнев”, “колбаса по два-двадцать”, красный флаг и “Анжела Дэвис”. Мы тоже, помню, всей пионерской дружиной школы требовали освободить Леонардо Пелтиера!!

Так вот, дорогие друзья: ОН ДО СИХ ПОР СИДИТ. Охренеть.

“В апреле 1977 года суд тогда еще незнаменитого города Фарго (Северная Дакота) приговорил к двум пожизненным заключениям Леонарда Пелтиера, активиста движения американских индейцев. Его обвиняли в том, что после перестрелки активистов и агентов ФБР он лично застрелил двух “федералов”.

Обвинение было основано на показаниях запуганной свидетельницы, которой не было на месте преступления. Данные баллистической экспертизы были фальсифицированы. Позднее другой человек взял на себя вину за те убийства.

Amnesty international, Европарламент, комиссар ООН по правам человека, Нельсон Мандела, Далай-лама, Йоко Оно, Мадонна, Стинг, Кевин Спейси (!), Михаил Горбачев и Памела Андерсон выступали за освобождение Пелтиера, утверждая что суд руководствовался политическими мотивами, а не реальными доказательствами вины активиста. Он многократно выдвигался на получение Нобелевской премии мира.

В феврале 2010 года комиссия по УДО в очередной раз отказала Пелтиеру в освобождении, несмотря на его образцовое поведение в тюрьме Льюисберга (Пенсильвания).

Сейчас ему 76 лет. Последний раз негра в США линчевали 24 апреля 1959 года, но это совсем другая история”.

Хочется верить, что с Навальным все будет иначе.