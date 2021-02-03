 

Amnesty International осудила Россию за отсутствие СИЗО для трансгендеров

03.02.2021, 20:11, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила условия содержания двух трансгендеров, задержанных в ходе акций протеста 2 февраля в центре Москвы после вынесения приговора Алексею Навальному.

Они были помещены в камеру для женщин.

– Мы обеспокоены тем, что российские власти намеренно игнорируют права трансгендеров. Кремль установил маргинальное количество полов и в пику всему миру придерживается его. В результате таких действий российским трансгендерам был нанесён непоправимый вред здоровью. Мы намерены добиться создания в России специально изолятора для трансгендеров, как это принято в цивилизованных государствах, – говорится в заявлении правозащитников.

Также представители Amnesty International отметили вопиющую ситуацию в России с туалетами для трансгендеров. Помимо этого, представители данной социальной группы дискриминируются и не могут служить в армии и силовых структурах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Опасные игры с потусторонним миром

02.07 / 5 вещей, за которые мы любим сериал c Мэнди Мур и Майло Вентимилья “Это мы”

25.01 / Ученые опровергли популярный миф «можно быть толстым и здоровым»

23.07 / Мнение: Почему Горбачёв недолюбливал Валентину Терешкову? Совместных фото практически нет…

06.07 / Covid-19 оказался подозрительно схож с вирусом, который заметили 7 лет назад в китайской пещере и привезли в Ухань

28.07 / Наши флаги вверх!

07.10 / Появились слухи о возвращении пропускного режима в Москве

18.12 / Мнение: “Запад-1981”

18.12 / Россиянам рекомендуют съедать более пяти мандаринов в день

22.11 / Ной мертв

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска