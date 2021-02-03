Amnesty International осудила Россию за отсутствие СИЗО для трансгендеров

03.02.2021, 20:11, Разное

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Международная правозащитная организация Amnesty International осудила условия содержания двух трансгендеров, задержанных в ходе акций протеста 2 февраля в центре Москвы после вынесения приговора Алексею Навальному.

Они были помещены в камеру для женщин.

– Мы обеспокоены тем, что российские власти намеренно игнорируют права трансгендеров. Кремль установил маргинальное количество полов и в пику всему миру придерживается его. В результате таких действий российским трансгендерам был нанесён непоправимый вред здоровью. Мы намерены добиться создания в России специально изолятора для трансгендеров, как это принято в цивилизованных государствах, – говорится в заявлении правозащитников.

Также представители Amnesty International отметили вопиющую ситуацию в России с туалетами для трансгендеров. Помимо этого, представители данной социальной группы дискриминируются и не могут служить в армии и силовых структурах.

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