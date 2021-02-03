Ученые объяснили парадокс ожирения при панкреатите

03.02.2021, 20:04, Разное

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Парадокс ожирения

Ожирение – хорошо известный фактор риска множества болезней. В то же время, некоторые исследования показывают, что снижение массы тела приводит к худшим исходам заболевания или нормальный вес связан с его более тяжелым течением. Такую ситуацию – когда ожирение способствует развитию болезни, но, возможно, благоприятно влияет на его течение – называют парадоксом ожирения.

Парадокс ожирения описан при ожогах, острой сердечной недостаточности, травмах, операциях на сердце и не только. Ученые стараются объяснить этот феномен. Ранее мы рассказывали о проблеме похудения у пожилых людей: потерю веса связывали с риском смерти, несмотря на то, что оно способствует развитию ишемической болезни сердца, артритов, рака. Оказалось, что некоторые исследования не учитывали причину потери веса. Намеренное похудение полезно для здоровья.

Парадокс ожирения при панкреатите

Для панкреатита (воспаления поджелудочной железы) тоже существует парадокс ожирения. Ожирение – фактор риска развития этой болезни. Но данные о его влиянии на тяжесть ее течения противоречивы. «Западные» исследования показывают, что панкреатит протекает тяжелее у людей с ожирением, хоть и бывают исключения. «Восточные» данные говорят, что болезнь может настолько же часто тяжело протекать у пациентов с нормальным весом. Еще одна научная работа не обнаружила связи между ожирением и риском смерти при панкреатите.

Авторы нового исследования обратили внимание, что большая часть научных работ, которые говорят в пользу парадокса ожирения, были проведены на западе, где в диете людей больше насыщенных жиров (они содержатся в мясе, сыре, масле). Эти жирные кислоты считаются вредными: с ними связывают, например, риск развития атеросклероза. Ненасыщенные жирные кислоты, с другой стороны, полезны для здоровья. Традиционно ими богата диета жителей Азии, их источники – рыба и растительные продукты. Поэтому ученые решили изучить парадокс ожирения при панкреатите, опираясь на данные как о весе пациентов, так и об их диете.

Парадоксальные результаты исследования

Ученые проанализировали данные 27 исследований острого панкреатита из 11 стран. Они сопоставили данные о тяжести течения болезни с диетой пациентов. Оказалось, что у тех пациентов, которые ели больше насыщенных жиров, панкреатит протекал менее тяжело, чем у тех, в диете которых преобладали ненасыщенные жиры. От массы тела этот эффект не зависел.

Чтобы понять причины таких необычных результатов ученые провели исследование на мышах. Рацион одной половины из них был богат насыщенными жирами, второй половины – ненасыщенными. Панкреатит протекал тяжелее во второй группе. Авторы исследования обнаружили, что ну мышей из первой группы в жире было больше насыщенных жиров. Именно они тормозили биохимические процессы, которые усиливают воспаление и приводят к тяжелому течению панкреатита.

Что делать с насыщенными жирами?

Новое исследование показала защитную роль насыщенных жиров при панкреатите. Однако все современные диетические рекомендации требуют уменьшить их количество в диете. Всемирная организация здравоохранение советует получать за их счет не более 10% калорий и указывает, что ненасыщенные жиры предпочтительнее.

В настоящее время нет оснований ожидать, что рекомендации относительно количества насыщенных жиров в диете в скором времени поменяют. Однако некоторые ученые критикуют рекомендации ВОЗ, указывая, что вред насыщенных жиров связан скорее с тем, из каких продуктов люди получают их. Многие продукты, богатые этими веществами, по их мнению, полезны для здоровья.