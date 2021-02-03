Мнение: Про невидимые ручонки
03.02.2021, 19:48,
Разное
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Россияне “в большинстве своем положительно относятся” к идее продуктовых карточек, сказала глава агропромышленной комиссии Общественной палаты Оглоблина.
То есть, с невидимой рукой рынка как-то не срослось. Хотя именно под этой вывеской у народа отобрали его собственность. Хотя говоря откровенно, а какой иной результат ожидался?
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Источник: Эль Мюрид
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