 

Мнение: Про невидимые ручонки

03.02.2021, 19:48, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россияне “в большинстве своем положительно относятся” к идее продуктовых карточек, сказала глава агропромышленной комиссии Общественной палаты Оглоблина.

То есть, с невидимой рукой рынка как-то не срослось. Хотя именно под этой вывеской у народа отобрали его собственность. Хотя говоря откровенно, а какой иной результат ожидался?

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Первыми на Марс полетят кроты?

13.08 / “Вы за nude?”: Регина Тодоренко вызвала сомнения подписчиков в натуральности своего фото

29.06 / В гостях у Дакоты и Эль Фаннинг: экскурсия по белоснежному дому актрис в Лос-Анджелесе

04.11 / Ученые из Бразилии впервые реконструировали мозг динозавра Buriolestes schultzi

08.09 / Глоток безумия

12.09 / Названа опасность абрикосовых косточек

31.07 / Изменения в iOS 14 сократят эффективность таргетированной рекламы в Facebook

23.09 / Спустя 76 лет оттаяли обломки врезавшегося в Эйяфьятлайокудль бомбардировщика США

20.01 / Противопаразитарный препарат оказался способен подавлять коронавирус

23.10 / Мнение: Доказательства кибератак покажут только присяжным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска