Судно для достройки «Северного потока – 2» отправилось в немецкий порт Мукран

03.02.2021, 19:46, Новости дня

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Судно снабжения «Балтийский исследователь», которое может быть задействовано в достройке «Северного потока – 2», отправилось в немецкий порт Мукран – логистическую базу проекта, следует из данных глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.

Еще одно судно снабжения «Финвал» находится в районе порта Мукран, а два других – «Иван Сидоренко» и «Умка» – около российского трубоукладчика «Фортуна», передает РИА «Новости».

При этом «Фортуна» все еще находится в районе недостроенного участка «Северного потока – 2» к югу от датского острова Борнхольм. Трубоукладчик «Академик Черский» расположен в другом немецком порту Висмар.

Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG на вопрос о том, означает ли движение судна «Балтийский исследователь» скорое возобновление укладки труб, ответил, что в настоящий момент компания не может предоставить подробную информацию. «О строительных работах и наших дальнейших шагах мы сообщим дополнительно», – говорится в сообщении.

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии.

США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.

Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.